Pacto Histórico y Alianza Verde sellan coalición para la Cámara por el Tolima

Tolima

Tras múltiples tensiones al interior de la izquierda en el Tolima, terminó por consolidarse la coalición del Pacto Histórico y la Alianza Verde para presentar una lista conjunta de candidatos a la Cámara de Representantes, de cara a las elecciones de 2026.

En la tarde de este viernes se cumplió, en la sede de la Registraduría Nacional ubicada en la calle 11 de Ibagué, la inscripción de la lista oficial conformada por los sectores progresistas o de izquierda. Luego de las versiones encontradas y de las voces que reclamaban una lista cerrada, la coalición se decidió por una listaabierta.

Así quedó conformada la lista de los verdes y el petrismo en el Tolima para la Cámara:

101: Marco Emilio Hincapié

102: Renzo Alexander García

103: Deyanira Conde Ducuara

104: Olga Niyireth Cardozo

105: Tatiana Carolina Cruz

106: Martha Alfonso Jurado

Así, se consolidó una lista integrada por los tres dirigentes más visibles de la izquierda en el Tolima: los exdiputados y excandidatos a la Alcaldía de Ibagué, Marco Emilio Hincapié y Renzo García, y la actual representante a la Cámara, Martha Alfonso.

“Hemos logrado un consenso casi que unitario en toda la dirección nacional, tanto del Verde como del Pacto, entendiendo la necesidad de estar juntos. Hemos logrado que también se sortearon todas las inquietudes jurídicas que había y por eso esta lista hoy es una realidad. Es una lista diversa, que representa todo lo que es el departamento del Tolima, con mujeres y hombres que están copando esa escena política tan cerrada, tan hegemonizada, y que desafortunadamente solo le ha dejado atraso y poco desarrollo regional al departamento”, manifestó la representante Alfonso.

Los sectores progresistas esperan conseguir dos de las seis curules a la Cámara por el Tolima en marzo de 2026.