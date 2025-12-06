Ordenan evacuar veredas por el riesgo de una avalancha en Villahermosa, Tolima
Por lo menos tres veredas deberán ser evacuadas este sábado ante la posibilidad de una avalancha que baje por la cuenca de la quebrada Guayabal en el norte del Tolima.
Este sábado, el alcalde de Villahermosa (Tolima), Iván Mauricio Pulido, informó que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ordenó evacuar cuanto antes las veredas Samaria, Guayabal y Siberia, ante el inminente riesgo de una avalancha o avenida torrencial.
La medida surge dos días después de una remoción en masa presentada en el denominado cerro Pitayó, que luego cayó a las aguas de la quebrada Guayabal y se convirtió en una avalancha. Dicha emergencia dejó una persona muerta y cuatro viviendas afectadas.
Las precipitaciones de las últimas horas y la inestabilidad de los suelos en la zona llevaron a ordenar la evacuación de las comunidades ribereñas de esta y otros afluentes vecinos.
“Las veredas Samaria, Guayabal y Siberia deben evacuar de manera obligatoria la cuenca de la quebrada Guayabal. Desde el municipio hacemos un llamado respetuoso y una alerta ante la posible precipitación de una avalancha por esta cuenca”, indicó el mandatario.
Los equipos operativos continúan evaluando el terreno y monitoreando la zona mientras se desarrollan labores de atención a las comunidades.
Por último, aunque en el lenguaje cotidiano muchas personas llaman “avalancha” a este tipo de emergencias, las autoridades indicaron que el término técnico correcto es “avenida torrencial”, ya que se trata de un flujo repentino de agua, sedimentos y material vegetal que desciende por una cuenca.