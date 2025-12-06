Incautaron más de 900 kilos de pólvora ilegal en vías del Tolima

Tolima

Los operativos contra el transporte y expendio ilegal de pólvora ya dieron sus primeros frutos en el Tolima. Un total de 915 kilos de elementos pirotécnicos fueron incautados en medio de tres operativos diferentes desplegados por la Policía Nacional en vías o municipios del departamento.

El operativo de mayor contundencia fue el desplegado en el kilómetro 48 de la vía Castilla – Girardot, jurisdicción del municipio de El Espinal, donde fueron incautados 600 kilos de diferentes tipos de pólvora, los cuales eran transportados en un furgón de una empresa de encomiendas que se desplazaba desde Bogotá hacia Florencia (Caquetá).

En un segundo caso, en la vía Flandes – sector peaje de Chicoral, incautaron seis kilos de pólvora que eran transportados en la bodega de un bus de servicio público que cubría la ruta Bogotá – Pasto.

Por último, en el peaje Cócora, de la vía Ibagué – Cajamarca, se logró la incautación de aproximadamente 309 kilos de productos pirotécnicos de diferentes clases. Estos eran movilizados en un camión procedente del departamento de Boyacá con destino a Cali, Valle del Cauca, sin que estuvieran registrados en los documentos presentados por el conductor.

“Estos resultados, que suman más de 900 kilos de pólvora, reflejan nuestro compromiso por defender la vida, la tranquilidad y la integridad de todos los colombianos, especialmente en esta época del año donde el uso irresponsable de estos elementos puede generar graves riesgos para niños, niñas y adultos”, manifestó el coronel John Vargas, comandante de la Policía Departamento Tolima.

La mercancía incautada quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en aplicación del Decreto 2174 de 2023.