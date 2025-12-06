Gobernadora del Tolima pedirá apoyo de Estados Unidos para perseguir bandas de brujos

Tolima

Tras anunciar que pedirá la designación de un fiscal especializado en lavado de activos para perseguir las fortunas de las bandas que se dedican a la brujería en El Espinal, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, sorprendió al anunciar que también buscará el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos.

En un reciente acto público en esta población del Tolima, la mandataria seccional se mostró dispuesta a acudir ante la Embajada de los Estados Unidos en Colombia para atacar a estas bandas dedicadas a la brujería o santería, las cuales serían las responsables del deterioro del orden público en El Espinal.

“Estamos haciendo una investigación ardua sobre lavado de activos porque sabemos que eso se está presentando en el municipio de El Espinal. Aquí los llamados brujos que todo el mundo conoce, pero que a muchos les da miedo mencionar, a ellos también los estamos investigando y le estoy solicitando a la fiscal general de la Nación que designe un fiscal especializado que lleve a cabo las investigaciones y emita las órdenes de captura”, esgrimió Matiz.

Sin embargo, al parecer los esfuerzos nacionales serían insuficientes para desentrañar las redes criminales que se tejerían detrás de las bandas de brujería. De hecho, días atrás el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, sostuvo que “Colombia ya exporta brujos a México y Estados Unidos”, por lo que podría tratarse de un fenómeno internacional.

“También voy a acudir a la Embajada de Estados Unidos, porque si aquí necesitamos el apoyo del Gobierno norteamericano, pues lo vamos a pedir para garantizar la seguridad en este municipio de El Espinal”, aseveró la gobernadora.

A la par, avanza el Plan 30 Días de operativos continuos en El Espinal, para intentar frenar la creciente ola de homicidios y sicariatos que ha sacudido al municipio en las últimas semanas.