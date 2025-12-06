Francy Johana Ardila: de personera a contralora municipal de Ibagué

Ibagué

Con 14 votos a favor de 18 posibles, y cuatro votos en blanco de concejales declarados en oposición, el Concejo Municipal de Ibagué eligió a Francy Johana Ardila Salazar como contralora municipal para el periodo 2026-2029.

Tal como se tenía previsto desde hace varios meses, Ardila terminó por imponerse sobre los demás integrantes de la terna, entre ellos el actual contralor de Manizales y excontralor de Ibagué, Iván Darío Delgado, y Viviana Blanco, contralora de Bucaramanga.

Ardila Salazar, abogada tolimense, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, y magíster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la Universitat Oberta de Catalunya (España), llega al cargo con una larga trayectoria al frente de entes de control.

“Quiero agradecer infinitamente al Concejo de Ibagué por depositar en mí su confianza. Voy a ejercer un control fiscal de la mano de ustedes, honorables concejales. Recibo esta designación con humildad y con responsabilidad frente al ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos en nuestra ciudad de Ibagué”, expresó.

Ardila Salazar es recordada por ser personera municipal de Melgar durante ocho años, liderando procesos disciplinarios y acciones de protección de derechos. En Ibagué se desempeñó como directora administrativa y financiera de la Personería y, posteriormente, como personera municipal, cargo que ejerció hasta 2024 tras encargos previos.

En su paso por la Personería de Ibagué, se le recuerda por sus cuantiosos gastos en viáticos. De hecho, en su momento la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación administrativa por estos gastos, que en menos de un año habrían superado los $50 millones.

“Vamos a trabajar con una Contraloría moderna, técnica y, sobre todo, humana. Vamos a trabajar de la mano con la ciudadanía, recorriendo corregimientos, veredas y comunas; formando y capacitando a líderes comunales y veedurías, porque el control fiscal es una responsabilidad de todos”, afirmó Ardila tras su elección.

Además de su experiencia institucional, Ardila Salazar es autora de dos obras recientes: Manual Jurídico del Proceso de Responsabilidad Fiscal en Colombia (2025) y Análisis Legal del Papel de las Contralorías Municipales dentro del Control Fiscal Colombiano (2025).