El impulso del sector energético reúne a la Región Caribe en una agenda común

En un espacio de diálogo constructivo liderado por Air-e Intervenida y Afinia, con el acompañamiento de los gremios económicos, Asocapitales y el Gobierno nacional, la región dio un paso firme hacia una agenda energética común, diseñada desde la corresponsabilidad y el trabajo en positivo para enfrentar los desafíos estructurales que enfrenta el servicio de la energía eléctrica en la Región Caribe.

Este espacio se desarrolló bajo una premisa compartida: la energía del Caribe se construye entre todos. Durante la jornada, los participantes analizaron los retos estructurales del territorio en materia de los territorios en proceso de normalización, continuidad del servicio, accesibilidad y tarifas, y además coincidieron en la importancia de avanzar hacia un modelo con soluciones articuladas.

En medio del llamado a asumir una corresponsabilidad que logre estabilizar la energía, Ramiro Castilla, Director Comercial de Air-e Intervenida, señaló que “venimos de un solo mercado y debemos enfrentar los principales desafíos que tenemos como empresa; buscamos continuamente involucrarnos con las comunidades para mejorar el servicio eléctrico”.

Así mismo, pidió una alienación estratégica entre todos los actores del mercado para proteger el derecho a una vida digna. “Tenemos que alinearnos, entre todos los actores intervinientes, en procura de una solución que garantice la prestación de un servicio eficiente y sostenible”.

Por otra parte, Ricardo Arango, Gerente general de Afinia, enfatizó que “aquí tenemos que unirnos todos para poder darle una solución al tema de la energía, teniendo en cuenta que en esta zona se conjuga los principales desafíos para la reducción de la pobreza y el mayor potencial de expansión y crecimiento económico”. Resaltó el modelo de medición prepago como un sistema que debe ser parte de políticas públicas.

Esta unión por el Caribe colombiano ratifica, una vez más, que escucharse entre los actores del mercado, gremios económicos, comunidades y Gobierno, es de vital importancia para prestar un servicio público sostenible y para todos.

Air-e Intervenida y Afinia reiteraron que seguirán impulsando estos espacios de articulación y trabajo conjunto, convencida de que la energía del Caribe se construye entre todos.