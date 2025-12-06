Día de velitas 2025: 5 pueblos cerca Villa de Leyva para pasar la noche si no tiene donde quedarse

El Día de Velitas, celebrado cada 7 de diciembre, es una de las tradiciones más queridas de Colombia, pues Familias, vecinos y amigos se reúnen en calles, parques y plazas para encender velas y faroles, marcando el inicio oficial de la Navidad.

Esta festividad tiene su origen en 1854, cuando el papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, acto que los católicos colombianos adoptaron con fervor y que, con el tiempo, se convirtió en una celebración profundamente arraigada en la identidad cultural del país.

Le puede interesar: Este es el significado del Día de las Velitas en Colombia según la Biblia: Es muy sagrado

Villa de Leyva es uno de los destinos más concurridos para esta fecha, gracias a su ambiente colonial y sus celebraciones nocturnas llenas de luz. Sin embargo, la demanda de hospedaje suele superar la oferta.

Por esta razón, en caso de no encontrar dónde quedarse, le recomendamos estos s cinco pueblos cercanos son una excelente alternativa para disfrutar de la noche del 7 de diciembre sin alejarse demasiado.

Arcabuco:

A menos de una hora de Villa de Leyva se encuentra Arcabuco, un municipio reconocido por ser uno de los ecosistemas naturales más importantes de Boyacá. Rodeado de bosques de niebla, reservas hídricas y senderos ecológicos, es una opción ideal para quienes buscan una noche tranquila y alojamientos más económicos. Durante el Día de Velitas, las calles se iluminan con faroles artesanales y actividades comunitarias.

Ráquira:

A solo 30 minutos de Villa de Leyva, Ráquira es famoso por su artesanía en barro y colores. En el Día de Velitas, el municipio organiza desfiles, encendido colectivo y actividades culturales que convierten sus calles multicolores en un espectáculo. Además, cuenta con múltiples hostales y alojamientos rurales perfectos para pasar la noche.

Le podría interesar:El mejor pueblo de Colombia para ir el Día de Velitas, según IA: ¿Queda cerca a Bogotá?

Samacá:

Samacá, ubicado aproximadamente a una hora de Villa de Leyva, es un destino menos turístico, lo que lo convierte en una excelente opción si busca hospedaje disponible. El ambiente es tranquilo, pero conserva la esencia del Día de Velitas con celebraciones familiares, alumbrados sencillos y espacios para compartir en comunidad.

Monguí:

Considerado uno de los pueblos más hermosos del país y parte del patrimonio cultural de Colombia, Monguí es una joya arquitectónica y natural. Aunque está un poco más alejado (aprox. 1 hora y 45 minutos), su ambiente navideño vale cada minuto del trayecto. El alumbrado en la Basílica y su icónico puente de calicanto hacen del 7 de diciembre una experiencia inolvidable.

Pueblito Boyacense:

En Duitama se encuentra el Pueblito Boyacense, una aldea turística que replica la arquitectura de los pueblos más bonitos de Boyacá. Hospedarse aquí es como recorrer todo el departamento en una sola noche. Durante el Día de Velitas, cada sector del pueblito enciende velas y faroles siguiendo las tradiciones de los municipios que representa.

Le recomendamos leer: Prender velitas en el conjunto residencial le puede salir caro: ojo a las multas y sanciones

¿Cuál es el significado del Día de Velitas?

El Día de Velitas simboliza la luz de la fe y la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Encender velas es un gesto de devoción, gratitud y esperanza.

¿Qué dice la Biblia sobre el Día de Velitas?

La Biblia no menciona el Día de Velitas, ya que es una tradición cultural y religiosa posterior. Sin embargo, está inspirada en el simbolismo bíblico de la luz como guía espiritual, presente en varios pasajes que honran a María y la fe cristiana.