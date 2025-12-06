Abelardo De la Espriella desmiente discusión con expresidente Uribe por consulta interpartidista

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó la carta que le envió al expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en la que explica las razones por las que no está de acuerdo en participar una consulta interpartidista en marzo de 2026.

“Ir a una consulta en marzo diluiría este mandato espontáneo, patriótico y orgánico, que surge no de estructuras políticas establecidas, sino del clamor del pueblo que anhela la salvación de la Patria”, aseguró el precandidato.

De la Espriella resaltó que recogió más de 4,8 millones de firmas de los colombianos que desean su representación en las urnas para las elecciones presidenciales.

Asimismo, el precandidato aprovechó para desmentir versiones que indican que la estrecha relación entre él y Uribe Vélez se fragmentó al rechazar dicha consulta.

“No existe ningún problema, molestia o discusión entre los dos por este asunto. Él ha sido profundamente respetuoso de mi posición y me ha manifestado —como siempre— su preocupación por el futuro de Colombia”, manifestó.

Añadió que las diferencias con el líder político son por asuntos de forma y no de fondo, ya que defienden los mismos principios y valores.