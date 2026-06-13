Hombre con 30 anotaciones judiciales fue ultimado a tiros en el barrio Ceballos

En el barrio Ceballos, diagonal 30, el viernes 12 de junio de 2026, siendo aproximadamente a las 8:50 p.m, se presentó el homicidio de Wilfredis Moreno Julio, de 50 años de edad, natural de Necloclí (Antioquia), ocupación reciclador, quien fue trasladado a centro asistencial, donde falleció.

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Testigos del sector manifestaron que un sujeto se le acercó al occiso, desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

Al occiso le registran 30 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes (23 desde el 2010 hasta el 2025) fuga de presos (2018, 2018, 2021, 2022), daño en bien ajeno (2015) y porte ilegal de armas de fuego (2025, 2026).

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.