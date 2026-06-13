Kathiany Caraballo: una joven cartagenera que revela los retos de crecer en una comunidad insular

Mientras para muchos estudiantes llegar a la universidad implica tomar un bus o recorrer unas cuantas calles, para otros significa cruzar el mar todos los días. Esta realidad es retratada en la crónica audiovisual “De la isla al continente: la travesía hacia la educación superior”, una producción realizada por estudiantes de cuarto semestre del programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena.

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El proyecto fue desarrollado por Kathiany Caraballo, Hernán Lambis, Alorcen Roca, Mariana Flórez y Juan Sebastián Sosa, en el marco de la asignatura Prensa y Manejo de Fuentes, orientada por el docente Winston Morales. Para este trabajo, el equipo decidió contar la historia de su compañera Kathiany Caraballo, joven oriunda de Bocachica que diariamente debe desplazarse por vía marítima para asistir a sus estudios universitarios en Cartagena.

Lo particular de la producción es que Kathiany no solo es la protagonista de la historia, sino también integrante del equipo que investigó y construyó la crónica, aportando una mirada cercana a una realidad que conoce y vive diariamente.

A través de testimonios, imágenes y escenas de la cotidianidad, el audiovisual evidencia las dificultades que enfrentan muchos jóvenes de las comunidades insulares para acceder a la educación superior, al tiempo que muestra cómo la educación puede convertirse en una herramienta de transformación social y de construcción de oportunidades.

La producción también ofrece una mirada a Bocachica más allá de los imaginarios turísticos, resaltando la riqueza cultural, la historia, las tradiciones y el potencial humano de una comunidad donde numerosos jóvenes continúan apostándole a la formación académica como camino para construir un mejor futuro.

Asimismo, la crónica destaca el papel que ha desempeñado la Universidad de Cartagena en la ampliación del acceso a la educación superior para estudiantes provenientes de comunidades históricamente excluidas, permitiendo que jóvenes de territorios insulares encuentren nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Para el grupo de estudiantes que desarrolló el proyecto, esta historia confirma que la educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para reducir brechas sociales y ampliar oportunidades en territorios que históricamente han permanecido alejados de los principales centros educativos del país.

Más que la historia de una estudiante, la producción retrata una realidad compartida por numerosos jóvenes colombianos que deben superar obstáculos adicionales para ejercer un derecho fundamental como lo es la educación.

Link de la crónica:

https://youtu.be/NRePaJOYMVY