Habitantes de Isla Grande recibieron planta eléctrica adquirida por Alcaldía de Cartagena

La solución anunciada por el alcalde Dumek Turbay Paz, durante su reciente visita a Islas del Rosario, ya fue entregada. El equipo servirá como soporte al sistema actual y busca evitar que los habitantes vuelvan a enfrentar prolongados periodos sin servicio de energía.

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La planta eléctrica adquirida por la Alcaldía Mayor de Cartagena para atender la crisis energética de Isla Grande ya llegó al territorio insular, cumpliendo así el compromiso asumido por el alcalde Dumek Turbay Paz durante la visita institucional realizada, junto a todo su gabinete, hace pocos días a Islas del Rosario.

La llegada del equipo representa una respuesta concreta a las dificultades que ha enfrentado la comunidad por las constantes interrupciones del servicio eléctrico, situación que llevó a los habitantes a permanecer durante más de 17 noches sin energía, debido a las fallas presentadas en la infraestructura energética existente.

La nueva planta servirá como respaldo al sistema actual y permitirá garantizar mayor estabilidad en la prestación del servicio mientras avanzan las gestiones para consolidar una solución energética sostenible y de largo plazo para Islas del Rosario.

“Cuando estuvimos en Isla Grande asumimos un compromiso con la comunidad y hoy estamos cumpliendo. Dijimos que la planta llegaría en pocos días y ya está aquí. Nuestro propósito es que los habitantes no vuelvan a sufrir las consecuencias de permanecer días enteros sin energía y que tengan la tranquilidad de contar con un sistema de respaldo que responda ante cualquier contingencia”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La adquisición del equipo hizo parte de una inversión cercana a los 300 millones de pesos realizada por el Distrito para atender de manera prioritaria la emergencia energética reportada por la comunidad.

Los habitantes de Isla Grande habían manifestado su preocupación por las dificultades operativas del sistema de energía solar instalado meses atrás por el Gobierno nacional, situación que afectó actividades cotidianas, comerciales, educativas y de prestación de servicios básicos en el territorio.

Con la llegada de esta planta, la Administración Distrital avanza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la jornada de trabajo realizada en la isla, donde también fueron anunciadas inversiones y acciones en salud, educación, deporte, atención a la primera infancia, agua potable e infraestructura comunitaria.

La Alcaldía de Cartagena reiteró que continuará realizando seguimiento permanente a la situación energética de Isla Grande y avanzará en la búsqueda de alternativas que garanticen la sostenibilidad, eficiencia y continuidad del servicio para toda la comunidad.