Veolia conmemoró Día del Medio Ambiente y los Océanos con intervención en Barú

Veolia comprometida con la sostenibilidad ambiental de las islas que conforman la zona insular de Cartagena y la protección de los ecosistemas marinos y costeros, realizó una gran jornada de limpieza integral en los manglares y el poblado de Barú, uno de los corregimientos emblemáticos de la zona insular de Cartagena.

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La intervención incluyó recuperación de puntos de arrojos, jornada de inservibles, ejercicios deportivos, limpieza integral de las calles principales y de los manglares.

Es importante precisar, que Veolia Aseo Cartagena recolectó durante la actividad 4.7 toneladas de residuos.

Esta intervención ambiental y de bienestar contó con el apoyo de 82 colaboradores del voluntariado de Veolia y 28 representantes de la comunidad, estudiantes, el Colectivo Barú 2023 y la Oficina de Servicios Públicos de la Secretaría General, quienes se sumaron activamente a las actividades de sensibilización dirigidas a nativos sobre el manejo adecuado y la disposición correcta de residuos, promoviendo un Barú limpio y reluciente.

Para finalizar la jornada se compartió un sancocho comunitario para el deleite de todos.

“En Veolia Aseo Cartagena reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad de los ecosistemas existentes en la zona insular. Cada acción que implementamos acelera la transformación ecológica de Cartagena y sus corregimientos; garantizando el cuidado y protección del ambiente de los territorios de la zona insular, para que turistas y nativos sigan disfrutándolos de manera responsable y sostenible”, afirmó Yolanda González Puente, Gerente General.

La compañía continúa aportando a la descontaminación y a la regeneración de recursos, al desarrollo ambiental de la ciudad, porque cada acción cuenta para proteger nuestros ecosistemas y garantizar playas sostenibles.