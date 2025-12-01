6AM6AM

Ciudades

Autoridades mantienen alerta naranja por actividad del Volcán Puracé: imágenes y zonas en riesgo

En 6AM habló Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán sobre el aumento en la emisión de gases y de ceniza en el volcán Puracé

Autoridades mantienen alerta naranja por actividad del Volcán Puracé: imágenes y zonas en riesgo

Autoridades mantienen alerta naranja por actividad del Volcán Puracé: imágenes y zonas en riesgo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) impuso alerta amarilla al Volcán Puracé durante la última semana de noviembre, lo que significaba que presentaba inestabilidad, sin embargo, en la madrugada del pasado sábado 29 de noviembre, esta alerta cambió a naranja.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad