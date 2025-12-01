Autoridades mantienen alerta naranja por actividad del Volcán Puracé: imágenes y zonas en riesgo
En 6AM habló Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán sobre el aumento en la emisión de gases y de ceniza en el volcán Puracé
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) impuso alerta amarilla al Volcán Puracé durante la última semana de noviembre, lo que significaba que presentaba inestabilidad, sin embargo, en la madrugada del pasado sábado 29 de noviembre, esta alerta cambió a naranja.
Noticia en desarrollo