Un prestamista fue asesinado en el barrio Aeropuerto de Cúcuta

El hombre alcanzó a ser llevado a un centro asistencial.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Los hechos sicariales en la ciudad de Cúcuta no paran. En las últimas horas se presentó un nuevo homicidio en la Comuna 6.

Sobre la avenida 2 con calle 21, del barrio Aeropuerto, a las 5:30 de la tarde de este jueves 4 de diciembre, fue asesinado Jader Cedeño Noreña, un hombre de 42 años, quien se dedicaba al oficio de prestamista.

El sicario agredió con arma de fuego a la víctima, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde minutos más tarde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Según las autoridades, esta persona tendría anotaciones judiciales por favorecimiento al contrabando en el año 2013 y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico en el año 2020.

