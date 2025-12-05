Un prestamista fue asesinado en el barrio Aeropuerto de Cúcuta
El hombre alcanzó a ser llevado a un centro asistencial.
Cúcuta
Los hechos sicariales en la ciudad de Cúcuta no paran. En las últimas horas se presentó un nuevo homicidio en la Comuna 6.
Sobre la avenida 2 con calle 21, del barrio Aeropuerto, a las 5:30 de la tarde de este jueves 4 de diciembre, fue asesinado Jader Cedeño Noreña, un hombre de 42 años, quien se dedicaba al oficio de prestamista.
El sicario agredió con arma de fuego a la víctima, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde minutos más tarde falleció debido a la gravedad de sus heridas.
Según las autoridades, esta persona tendría anotaciones judiciales por favorecimiento al contrabando en el año 2013 y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico en el año 2020.