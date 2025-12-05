Un prestamista fue asesinado en el barrio Aeropuerto de Cúcuta

Cúcuta

Los hechos sicariales en la ciudad de Cúcuta no paran. En las últimas horas se presentó un nuevo homicidio en la Comuna 6.

Sobre la avenida 2 con calle 21, del barrio Aeropuerto, a las 5:30 de la tarde de este jueves 4 de diciembre, fue asesinado Jader Cedeño Noreña, un hombre de 42 años, quien se dedicaba al oficio de prestamista.

Más información Juzgado de Cúcuta sanciona a funcionaria del MinInterior por incumplimientos a la comunidad Yukpa

El sicario agredió con arma de fuego a la víctima, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde minutos más tarde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Según las autoridades, esta persona tendría anotaciones judiciales por favorecimiento al contrabando en el año 2013 y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico en el año 2020.