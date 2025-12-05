Juzgado de Cúcuta sanciona a funcionaria del MinInterior por incumplimientos a la comunidad Yukpa

Cúcuta

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta decidió abrir un incidente de desacato contra la Directora de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior, Ranquelina Blanco Moscarella, debido al incumplimiento de la sentencia de tutela emitida el 29 de noviembre de 2024 y modificada el 6 de febrero de 2025.

Esta sentencia ordenaba al Ministerio del Interior y a la Alcaldía de Tibú pronunciarse sobre las peticiones de Sergio Luis Romero, representante de la comunidad indígena Yukpa, y garantizar los derechos de la comunidad.

Por lo anterior, el juzgado resolvió:

“SANCIÓNESE a la Doctora RANQUELINA BLANCO MOSCARELLA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE ASUNTOS INDÍGENAS ROM Y MINORÍAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, con multa tasada en diez (10) días del salario mínimo legal mensual vigente, suma que deberá cancelar de su propio peculio a través del Banco Agrario de Colombia, Cuenta No. 3-0820-000640-8, CONVENIO 13474 MULTAS Y RENDIMIENTOS a nombre de la DIRECCION SECCIONAL DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión”.

“ORDÉNESE a la sancionada que, de manera INMEDIATA se sirva desplegar todas las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al fallo de tutela del 29 de noviembre de 2024, modificada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander a través de la providencia del 6 de febrero de 2025″.

La sanción busca asegurar la protección de los derechos fundamentales de la comunidad Yukpa, que aún no han sido atendidos por las autoridades competentes.