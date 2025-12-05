Un menor de edad, primer lesionado por pólvora en Nariño en esta Navidad

La Cruz-Nariño

A pocos días de la celebración de “velitas” se presenta el primer caso de lesionado por pólvora en el departamento de Nariño.

Se trata de un menor de edad en el municipio de La Cruz en el norte de la región

El hecho fue reportado por el Instituto departamental de Salud de Nariño, entidad que inició el proceso de vigilancia epidemiológica propio de esta temporada del año y que se extiende hasta el 17 de enero.

La activación de este sistema permite el seguimiento detallado de los accidentes que puedan presentarse, así como de las intoxicaciones por fósforo blanco en los 64 municipios del departamento informaron las autoridades de salud.

Durante el periodo intensificado 2024 – 2025 se presentó una reducción de 40 casos en comparación con el 2023.

Lesionados por pólvora Nariño- Credito: IDSN Ampliar

En Nariño está en marcha la campaña institucional “Mejor sin pólvora” que busca sensibilizar a la comunidad sobre la no utilización de material pirotécnico por los riesgos que representa su manipulación especialmente para menores de edad.

También organizaciones animalistas han alertado sobre las afectaciones que esto genera a los animales.