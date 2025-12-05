Tras viaje de Medellín al Meta, liberaron 140 tortugas víctimas del tráfico ilegal de fauna

Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de su Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), liberó 90 tortugas brasileras (Podocnemis unifilis) y 50 tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonarius) en el departamento del Meta, en un trabajo conjunto con Cormacarena.

Para devolverlas a su entorno natural, el equipo del CAVR recorrió más de 630 kilómetros desde el Valle de Aburrá hasta un territorio con las condiciones climáticas y ecológicas adecuadas para su supervivencia. Estas especies no habitan de forma natural en el Valle de Aburrá y su presencia suele estar asociada al tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Las tortugas liberadas habían ingresado al CAVR tras ser encontradas en viviendas, comercios o ser decomisadas en operativos de control. Muchas presentaban afectaciones causadas por el cautiverio, como desnutrición por dietas inadecuadas, deformaciones en el caparazón por falta de luz y minerales, estrés por encierro y pérdida de funciones ecológicas esenciales.

“Más de 630 kilómetros han viajado por el país para que fueran liberadas estas tortugas. Seguimos en el proceso de protección de la biodiversidad y de la fauna silvestre”, expresó Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades reiteraron el llamado a no comprar ni tener fauna silvestre como mascota, recordando que estos animales cumplen roles fundamentales en los ecosistemas y deben permanecer en libertad.