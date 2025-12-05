Petro sale en defensa del General Huertas y asegura que no hay ninguna prueba contra el oficial

El Presidente Gustavo Petro salió en defensa del general Juan Miguel Huertas, que resultó salpicado en el escándalo de alianzas entre altos funcionarios del Gobierno nacional y las disidencias de las Farc.

El jefe de estado aseguró que las acusaciones contra el oficial, son invento de los medios de comunicación, que no entregaron esa información a las autoridades para abrir una investigación, sino que sacaron sus propias conjeturas.

“Y es el tema del general Huertas. A mí me gusta llegar a la verdad de las cosas, no quiero engañarme al tomar las decisiones. Sé que encontrar la verdad rápidamente no es fácil. Pero miente la prensa, y me refiero a quienes han tocado este asunto, cuando dicen que las pruebas contra el general Huertas son de unos aparatos electrónicos capturados por el Ejército y la Policía hace dieciséis meses y nunca supimos que había en esos contenidos. Se demoraron, la justicia se demora”, resaltó Petro.

Según explicó el presidente, existen múltiples indicios que indicarían que “se la quieren cobrar” al general Huertas. El mandatario añadió que todo quedó consignado “en una carta de un preso. Un preso que cogieron hace un tiempo y le ofrecen libertades para atacar al general Huertas”.

De otro lado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el general Juan Miguel Huertas ya no está ejerciendo sus funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército.