Más de 2.000 policías custodiarán el Tolima durante el puente festivo de velitas

Tolima

Se aproxima el puente festivo de las velitas y se espera que más de 200.000 vehículos circulen por las vías del Tolima, por lo cual la Policía Nacional dispuso un robusto dispositivo de seguridad, especialmente en los municipios de mayor afluencia de turistas o con condiciones especiales de orden público.

Serán más de 2.500 hombres y mujeres policías desplegados en el territorio bajo jurisdicción de la Policía Tolima, quienes realizarán planes y controles diferenciales en lugares de alta afluencia.

Asimismo, el coronel John Vargas, comandante del Departamento de Policía Tolima, consideró necesario priorizar el despliegue policial en municipios como El Espinal, Melgar, Fresno y Mariquita, a los cuales llegarán cerca de 200 uniformados adicionales para reforzar la seguridad en estas poblaciones.

“De igual manera, 80 integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte estarán fortaleciendo la seguridad vial en las vías principales y secundarias del departamento, distribuidos en 16 áreas de prevención y control, anticipando el alto flujo de viajeros que se movilizará hacia los diferentes municipios y destinos turísticos de la región”, acotó el coronel Vargas.

A su vez, el oficial entregó una serie de recomendaciones especiales sobre la manipulación de pólvora: “Se recomienda evitar el uso, transporte o fabricación de pólvora, y se enfatiza que estos elementos deben ser manipulados únicamente por personal experto y autorizado”, cerró.