Martha Peralta inscribe su candidatura al senado en la lista de MAIS: ¿Y el Pacto Histórico?

La congresista señalo que seguirá defendiendo la tesis del proyecto político del Pacto Histórico, como lo hizo durante este gobierno. Sin embargo, para las legislativas no hará parte de la lista de esta coalición.

¿Por qué se da su retiro?

Se da porque su colectividad (mais) no hizo parte de la fusión del nuevo partido Pacto Histórico.

En un comunicado el movimiento expresó: “El Movimiento MAIS en pleno reconoció en Martha Peralta Epieyú una voz firme y representativa tanto de los pueblos indígenas como de los sectores sociales que históricamente han luchado por justicia, equidad y derechos colectivos”.

¿Quién es Martha Peralta?

Martha Isabel Peralta Epieyú (nacida el 11 de noviembre de 1988 en Monguí, Riohacha, La Guajira) es una abogada colombiana, especialista en derecho ambiental y líder indígena del pueblo wayú, perteneciente al clan Epinayú Epieyú. Actualmente preside el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). En 2022 fue elegida senadora de la República dentro de la coalición del Pacto Histórico.

Peralta es la primera mujer wayú elegida al Senado en la historia del país. Durante los últimos cuatro años ha hecho parte de la Comisión Séptima, desde donde ha impulsado proyectos clave para el Gobierno, como la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral, entre otros.

¿Quiénes son los candidatos al Senado por el partido Mais?