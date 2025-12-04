Refuerzan seguridad en entidades bancarias del Catatumbo

Catatumbo

Llegó la temporada navideña y con ella el pago de primas y liquidaciones a muchos de los trabajadores. Teniendo en cuenta el aumento de hurtos, que históricamente se presenta en esta época del año, fue reforzada la seguridad en las zonas bancarias del municipio de Ocaña.

“Gracias a esa coordinación desde el Comando de Distrito de Policía Ocaña con el Comando de Departamento, en cabeza de nuestro Comandante del Departamento, quien ha dispuesto un dispositivo robusto de uniformados para fortalecer la seguridad del municipio Ocaña con ocasión a la temporada decembrina” indicó el capitán Juan Cartagena.

“Ustedes lo han dicho, se percibe la presencia policial en la zona céntrica del municipio, alrededor de la zona bancaria y en diferentes puntos del municipio, lo que se quiere en este caso es fortalecer la seguridad, ser más visibles, tener una policía más cercana a la ciudadanía e importante que ante cualquier hecho en totalidad que se pueda presentar, se generan las respectivas denuncias para así mismo poder judicializar a los responsables”.

Recordemos que hace un par de semanas llegaron al menos 30 uniformados más para reforzar la seguridad en esta ciudad.