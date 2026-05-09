Exportaciones industriales alcanzaron $957,9 millones de dólares en marzo del 2026

En marzo de 2026, las exportaciones industriales alcanzaron US$957,9 millones, lo que representa un 7,4% frente al mismo mes de 2025. Estas cifras estuvieron impulsadas principalmente por sectores estratégicos como maquinaria y equipo y por la industria automotriz.

De acuerdo con el análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en cifras del DANE, las exportaciones de maquinaria y equipo sumaron US$197,6 millones y crecieron 21,7%. Por su parte, la industria automotriz registró exportaciones por US$43,1 millones y un crecimiento de 53,3%.

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También se destacaron las exportaciones de polímeros de cloruro, que crecieron 64,7 % y alcanzaron US$36,8 millones. Las exportaciones de productos industriales también crecieron en el trimestre enero-marzo: 1,4%.

“Los resultados que hoy registra la industria colombiana evidencian avances en sofisticación manufacturera, diversificación exportadora y fortalecimiento de sectores estratégicos con capacidad de agregar valor y ampliar la presencia del país en los mercados internacionales”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

Entre tanto, en el período enero-marzo, las exportaciones de agroindustria tuvieron un crecimiento de 12,1%, impulsadas por productos como aceite de palma, cuyas ventas externas crecieron 78,9%; extractos y esencias de café, 60,8 %; preparaciones y mezclas para alimento animal, 32,2% y frutas preparadas o conservadas, 2,5%.

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“Este comportamiento refleja avances en la consolidación de una estructura exportadora más diversa y en la expansión de sectores con capacidad de incorporar transformación y valor agregado a la producción nacional”, agregó la ministra Morales.

Finalmente, vale la pena mencionar que las exportaciones agropecuarias tuvieron resultados importantes en el trimestre. El banano creció 108,2%; el filete de tilapia, 26,1%; la gulupa, 7,8%; aguacate hass, 5,8% y limón tahití, 1,3%.