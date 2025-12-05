Ibagué enciende más de 5 millones de luces en 4 mil figuras del alumbrado navideño 2025

Ibagué

A partir de hoy se encenderán más de 5 millones de luces y de 4.000 figuras luminosas, que harán parte del alumbrado de Ibagué de este año. Los lugares para visitar incluyen: Parque Deportivo, La Samaria, las carreras Quinta y Tercera, Parque de la Música, barrio Belén, Plaza de Bolívar, entre otros.

Según Edilberto Pava. Gerente de Infibagué, la ciudad está lista para encender su alumbrado navideño, que este año se destaca por contar con figuras en gran formato, túneles de luz y espacios interactivos. El evento, que es de carácter familiar y gratuito, se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre, desde las 6:00 de la tarde en el Parque Murillo Toro.

“En esta temporada de lluvias, hay que ir prevenidos, así que les recomendamos llevar saco o poncho e ir bien abrigados; asimismo, llevemos una sombrilla y también es muy importante que llevemos el gorrito navideño porque la ocasión lo amerita”, precisó el gerente de Infibagué, Edilberto Pava.

Por tanto, la invitación de las autoridades locales es a dejar los vehículos en casa y usar el transporte público, puesto que, la calle 11 estará cerrada desde las 4:00 de la tarde, entre las carreras Segunda y Cuarta. De igual forma, se inhabilitará un tramo de la calle 10 A. En caso de llevar su vehículo, dejarlo en un parqueadero y no en vía pública, para que evite sanciones.

“Este es un evento familiar, apto para todas las edades y por supuesto, apto para nuestros niños y niñas; por lo que les recomendamos a las mamitas y papitos que, estén muy pendientes de sus pequeños y no descuidarlos, para que evitemos situaciones adversas”, concluyó el funcionario.

Tenga que presente que este es un evento familiar, donde habrá menores de edad, por tanto, no se tendrá venta de bebidas embriagantes. Por otro lado, los asistentes disfrutarán con más de 60 artistas, entre los cuales están la Escuela de Ballet del Sur, Banda de Marcha Fusión Musical, Dancusavi, Jugraltem y Arlequín; además, del concierto de Giovanny Ayala y Los Corraleros de Colombia.