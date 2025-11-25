Jair Bolsonaro es condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante una sesión de interrogatorio en el juicio en su contra. (Foto: Arthur Menescal/Getty Images) / Arthur Menescal

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil informó que concluyó el proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, manteniendo su condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva.

El tribunal ordenó que el exmandatario, hoy, iniciara el cumplimiento de la pena en Brasilia, en una sala pequeña de doce metros cuadrados de la sede de la Policía Federal.

Esta decisión se declaró después de que, ayer, la defensa de Bolsonaro renunciara a interponer nuevas apelaciones y de que cuatro miembros de la Primera Sala de la Corte rechazaran de forma unánime los primeros recursos presentados.

Asimismo, la determinación fue informada cuatro días después de que Bolsonaro quedara puesto a disposición de la Policía Federal por intentar dañar una tobillera electrónica mediante la cual se controlaban sus movimientos.

El anuncio de la Primera Sala del Supremo alcanza también a otros dos de los presos juzgados por el intento de impedir el nombramiento del actual jefe de estado, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria frente a Bolsonaro en las elecciones presidenciales del 2022.

Uno de los condenados es el diputado, Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y quien hace dos meses huyó a Estados Unidos. El otro se trata de Anderson Torres, exministro de justicia, enviado a 24 años de prisión.

Por su parte, Bolsonaro atribuyó el episodio de dañar la tobillera electrónica a un caso de “paranoia” y a “alucinaciones” causadas por los medicamentos que utiliza para tratar la depresión y otros problemas de salud.

Recordemos que Jair Bolsonaro sufre crisis de ansiedad, hipo y vómitos, debido a una puñalada sufrida en el abdomen durante la campaña electoral de 2018, que desde entonces lo ha obligado a someterse a varias cirugías.