Hamilton cerrará su ‘Afrorockstar tour Colombia’ en Bogotá

Leimor Hamilton Solera, mejor conocido artísticamente como Hamilton, inició su carrera artística a principios de 2024 con su primer EP ‘Los Reyes del Mar’. Gracias a su buena acogida por parte del público, su ascenso ha sido reconocido por artistas como Lenny Tavares, Justin Quiles, Ryan Castro entre otros con quienes han generado éxitos musicales.

En agosto, Hamilton presentó su álbum ‘Afrorockstar’, una muestra conformada por 21 canciones en el que fusiona magistralmente el afrobeats con los sonidos caribeños, en las que se destacan ‘4Life’ junto a Ryan Castro, ‘Y por hay me dicen y que´, ‘La ruta’ con Farruko, entre otras.

‘Afrorockstar’, vino acompañado de un tour, el que ya recorrió ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali. El cierre de su recorrido por el país será en Bogotá el sábado 06 de diciembre en el Royal Center.

El músico de 26 años habló en Lo Más Caracol y contó detalles de lo que será el show en la capital “tendremos muchas sorpresas, invitados como Napa Básico, entre otros. A comparación de otros conciertos la escena audiovisual también será para destacar, lo más importantes es que el público y los fans disfruten, bailen mis canciones. Será una noche mágica”, aseguro Hamilton.

‘Afrorockstar’´no solo es una celebración de la identidad de Hamilton, sino también una muestra de su peso en la escena musical. Su trayectoria, éxitos y colaboraciones al nivel global le han valido su primera nominación en los prestigiosos Premios Juventud 2025 en la categoría de “La nueva Generación Masculina”, ratificándolo como uno de los talentos más prometedores de la música urbana y latina.