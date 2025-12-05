¿EPS incurren en fraude a resolución judicial por desacato a tutelas en Ibagué?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el personero de Ibagué, Educardo Espinosa, afirmó que desde el Ministerio Público se viene trabajando para que se garantice el derecho a la salud de los ibaguereños.

“Hoy el servicio de salud en Ibagué no es bueno, fruto de tanta precariedad y queja es que nosotros como Personería tenemos que actuar haciendo visitas a las IPS, a los dispensarios, entablando acciones de tutela y por supuesto desacatos por el incumplimiento de esas acciones de tutela que no garantizan los derechos constitucionales de los ciudadanos”, dijo Espinosa.

El personero de Ibagué resaltó que durante el 2025 se han presentado 70 incidentes de desacato de acciones de tutela que no han cumplido las EPS “Ya están en tramites en Fiscalía, en proceso penal, porque sino se cumple una tutela por parte de la EPS o por parte de una IPS entonces estamos entrando a un delito a fraude a resolución judicial”.

Según Espinosa, la Personería ha entregado a la Fiscalía la información correspondiente de los incumplimientos a las acciones de tutela, lo que llevará a que los procesos avancen en materia penal.

“Hay que garantizar el servicio de salud, la salud no puede pararse, además la persona no escoge cuando enfermarse, tiene que ser atendido, requerimos que las EPS cumplan y pague, porque están asfixiando a los hospitales”, destacó Educardo Espinosa.

Finalmente, mencionó que desde la personería de Ibagué se seguirá adelantando las acciones de tutela que permita defender los derechos de los usuarios del sistema de salud en la región.