“Él no sigue ejerciendo sus funciones”: ministro de Defensa sobre general Huertas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el general Huertas, quien presuntamente tenía vínculos con alias “Calarcá”, ya “no sigue ejerciendo sus funciones”.

Estas declaraciones por parte del funcionario se dieron luego de varios cuestionamientos acerca de unas firmas de salidas de oficiales que el general Huertas habría realizado recientemente. El ministro desmintió esto, y aseguró que “eso no es cierto, él no sigue ejerciendo sus funciones”, expresó de igual manera que “el 2 (de diciembre) fue el último día que firmó”.

De igual manera, el ministro se refirió al proceso de suspensión el general Huertas, respondiendo que se “encuentra en un permiso” mientras el decreto de dicha suspensión está en trámite.

“si bien es cierto [que] salió el fallo, se tiene que hacer un decreto que pasa por requerimientos legales, a nivel del Ejército, luego a nivel del Comando General, luego a nivel del Ministerio de Defensa y luego al nivel del presidente del presidente de la República” expresó el ministro Sánchez, agregando que “mientras ocurría eso, la opción que tomamos fue sacarlo a un permiso desde el día de ayer”.

Afirmó también que si el decreto es firmado el mismo día, la suspensión toma vigencia por 3 meses.