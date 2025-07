Comunidades del Catatumbo desmienten haber sido socializadas sobre ZUT

Catatumbo.

A pesar de lo manifestado en un reciente comunicado de la mesa de diálogo del Frente 33 de las disidencias de las FARC, en el que se asegura que se ha desarrollado un proceso de socialización sobre la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú con diferentes sectores de la región, líderes comunales del Catatumbo desmintieron esa versión.

Jaime Botero, presidente de Asojuntas en el municipio de Tibú, aseguró que las Juntas de Acción Comunal del casco urbano no han sido informadas ni convocadas a ninguna reunión sobre la implementación de dicha zona.

“Si dicen que ya las tuvieron, pues con nosotros no. No tenemos conocimiento de dónde va a quedar, ni cómo son los acuerdos. No nos han reunido para plantearnos absolutamente nada”, señaló.

Botero también expresó la preocupación que existe entre las comunidades, que preguntan insistentemente por el tema, sin recibir respuestas claras.

“Las personas llegan a la oficina de Asojuntas a preguntarnos qué pasa con la zona de ubicación, pero tenemos que decirles que no sabemos nada, porque es la realidad. No nos han tomado en cuenta”, enfatizó.

El líder comunitario hizo un llamado a la mesa de diálogo y a las autoridades responsables del proceso para que las comunidades sean escuchadas y tenidas en cuenta.

“Somos quienes conocemos el territorio. Antes de implementar una zona como esta, se debe socializar con quienes habitamos la región. No basta con incluir nombres en un comunicado”, afirmó.

El comunicado publicado por la mesa de diálogo el pasado 14 de julio sostiene que la ZUT ya fue socializada con organizaciones como el pueblo Barí, asociaciones campesinas, Asojuntas, instituciones estatales, la iglesia, organismos internacionales y otros actores del territorio.

Sin embargo, desde varios sectores aseguran no haber sido partícipes de ese proceso, lo que genera incertidumbre y desconfianza frente a la implementación de esta medida.

Por ahora, las comunidades esperan que se abra un espacio real de participación donde puedan expresar sus inquietudes y recibir información clara sobre lo que ocurrirá en sus territorios con la llegada de esta Zona de Ubicación Temporal.