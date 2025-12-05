Distrito realiza identificación de bienes y manifestaciones culturales en Localidad 3 de Cartagena

Durante el segundo semestre de este año, la Alcaldía de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y el Museo Histórico de Cartagena (MUHCA) adelantan el Proyecto de Inventario de Patrimonio Cultural de la Localidad 3: Industrial y de la Bahía, una iniciativa que busca concertar, identificar, analizar, registrar y divulgar las manifestaciones representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y de los bienes muebles e inmuebles presentes en esta importante zona del distrito.

Los inventarios de patrimonio cultural constituyen una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la identidad cartagenera, porque impulsan el conocimiento y la apropiación social del patrimonio cultural en los distintos sectores urbanos y rurales de la ciudad. A su vez, estos procesos permiten orientar la toma de decisiones en materia de política pública cultural y patrimonial, aportando información clave para las acciones de salvaguarda y planificación territorial.

“Este inventario es el registro técnico de una conversación enriquecedora con las comunidades que preservan la memoria y la identidad de la Localidad 3. Son protagonistas de un proceso que busca salvaguardar su legado y orientar políticas culturales”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Desde el mes de agosto, un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en antropología, arqueología, historia, comunicaciones, diseño, arquitectura y bienes muebles acompaña a los gestores culturales de los territorios. Este trabajo colaborativo ha permitido convocar a representantes de Juntas de Acción Comunal, líderes y lideresas comunitarias, gestores culturales, portadores y sabedores, con quienes se ha desarrollado un proceso participativo en todas las unidades comuneras de la Localidad 3.

En su fase inicial, el proyecto incluyó jornadas de planificación y formación técnica, donde se socializó el alcance de la iniciativa, el cronograma de trabajo y los lineamientos de divulgación. Posteriormente, se llevaron a cabo 14 mesas de concertación en las unidades comuneras 11, 12, 13, 14 y 15, así como en la zona rural de Pasacaballos y en el Cabildo Indígena Zenú de Membrillal (CAIZEM).

Estos espacios permitieron establecer acuerdos fundamentales con las comunidades, garantizando el consentimiento, la participación activa y el compromiso de todos los actores involucrados.

En una tercera etapa, se avanzó en la identificación de bienes muebles, inmuebles y manifestaciones culturales considerados significativos por las comunidades. Gracias a este ejercicio, se consolidaron 13 listas preliminares de patrimonio, recopiladas en encuentros realizados en barrios como Ternera, Nelson Mandela, Membrillal, Ceballos, Blas de Lezo, Puerta de Hierro, La Reina, San José de los Campanos, María Cano, Medellín y en los territorios rurales de Pasacaballos y CAIZEM.

Entre los hallazgos destacados se encuentran esculturas, monumentos, murales, miradores naturales, plazas, caballerizas, parroquias, ruinas, vasijas, así como expresiones relacionadas con la cultura culinaria, la medicina tradicional, las artes populares, los actos festivos, eventos religiosos y conocimientos asociados a la naturaleza, el universo y la fabricación de objetos artesanales.

Estos resultados evidencian la riqueza cultural diversa que caracteriza a la Localidad 3 y reafirman el papel fundamental de las comunidades en la construcción, transmisión y fortalecimiento del patrimonio cultural de Cartagena.

El proyecto, que ha contado con la participación de alrededor de 500 personas, continuará con las fases de análisis, documentación y divulgación, reafirmando el compromiso institucional con la protección del patrimonio cultural y con la consolidación de políticas públicas que reconozcan y valoren las prácticas tradicionales que dan identidad a la ciudad.

“Desde la Alcaldía de Cartagena celebramos que más de 500 cartageneros estén escribiendo juntos esta historia. Inventariar el patrimonio es un acto de resistencia y de futuro; es la base para construir una ciudad más justa, más orgullosa y más arraigada en lo que realmente somos”, declaró Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.