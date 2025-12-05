Bogotá enciende la Navidad: el Grupo Energía Bogotá transforma la ciudad con el alumbrado más grande

Este 2025, el Grupo Energía Bogotá (GEB), como parte de sus 130 años de historia, ilumina la ciudad con un proyecto que trasciende la decoración navideña y se convierte en un acontecimiento urbano, turístico y cultural: la Ruta de la Navidad, una experiencia de gran formato que promete atraer miles de visitantes, activar la economía local y devolverle a la ciudad noches llenas de magia, seguridad y encuentro ciudadano.

Con más de 30 sectores iluminados, figuras monumentales, espectáculos de luz y una puesta en escena sin precedentes en el sur, centro y norte de la ciudad, Bogotá se prepara para vivir su temporada decembrina más impactante en años en materia de iluminación.

“Para el Grupo Energía Bogotá, iluminar la ciudad es una forma de recuperar el espacio público, generar confianza y demostrar que la energía bien usada transforma la vida diaria de millones de personas. Bogotá merece una Navidad que la una y la haga sentir orgullosa”, expresó Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.

Toda una experiencia

La Ruta de la Navidad ofrece más que luces: transforma la ciudad en un escenario lleno de creatividad y emoción, con un árbol de Navidad que rompe récords en el Parque El Tunal, con 56 metros de altura y 20 metros de base, acompañado de un espectáculo láser; y un pesebre monumental con figuras de 6 metros de alto, instalado en la calle 85 con carrera 15.

Tres grandes zonas para recorrer

Corredor Centro (14 puntos): Palacio Liévano (Plaza de Bolívar), carrera Séptima, Parque Santander, Iglesia de la Orden Tercera, Parque Bicentenario, entre otros.

Parque El Tunal (15 puntos): Árbol de 56 m, show láser, zonas de regalos, esferas navideñas, jardín de Santa, jardines frente al CEFE, zonas de pesebres y estaciones navideñas.

Zona Norte (3 puntos): Edificio del GEB, Plazoleta de la Calle 85 (pesebre gigante) y un gran corredor entre la carrera 15 hasta la calle 100.