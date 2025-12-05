Capturaron a pareja que transportaba tres kilos de base de coca en la vía a San Luis, Tolima

Ibagué

Caracol Radio conoció que integrantes de la Policía Metropolitana adscritos a la subestación de Policía de Buenos Aires lograron la captura en flagrancia de una pareja que se movilizaba en motocicleta hacia el municipio de San Luis, transportando tres kilos de base de cocaína.

“La acción operativa se desarrolló durante actividades de puesto de verificación, registro y solicitud de antecedentes a personas y vehículos, en la vía que conduce al corregimiento de Payandé. En este punto, los uniformados abordaron a un hombre de 44 años y a una mujer de 29, quienes se desplazaban en una motocicleta”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Los uniformados encontraron en un bolso tipo morral de color negro que llevaba la pareja tres paquetes que contenían base de cocaína con un peso total de 3.314 gramos, sustancia avaluada en $14 millones.

Al verificar los antecedentes judiciales del hombre, se estableció que registraba una anotación por el delito de violencia intrafamiliar, por hechos ocurridos en el año 2014.

“Los capturados, junto con la sustancia y la motocicleta incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En desarrollo de la audiencia preliminar, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hombre”, dijo el coronel, Diego Edixon Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.