Avanza Ruta de Formalización Minera del Sur de Bolívar

Durante la instalación de la Mesa de Trabajo para la Construcción de la Hoja de Ruta de Formalización Minera del Sur de Bolívar, la Gobernación de Bolívar reafirmó su compromiso con la construcción de una política pública diferencial para esta región del departamento, que integre protección ambiental, formalidad minera y desarrollo social, tal como lo exige el territorio y lo solicitaron las organizaciones mineras presentes.

En este encuentro, encabezado por el gobernador Yamil Arana Padauí, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Lina Franco, alcaldes del sur y representantes de las comunidades mineras, se consolidó como un espacio decisivo para avanzar hacia una minería legal, sostenible y socialmente justa.

“El Estado está regresando al Sur de Bolívar”: gobernador Yamil Arana

El gobernador Arana destacó que esta mesa representa uno de los pasos más significativos en materia minera que ha dado el departamento en los últimos años. Señaló que el Sur de Bolívar ha sido históricamente una de las zonas más abandonadas por las instituciones, pese a ser una región estratégica por su riqueza mineral y su impacto social.

“Hoy enviamos un mensaje claro: el Estado está regresando al Sur de Bolívar. Estamos llegando a donde antes no había presencia institucional y lo estamos haciendo de la mano de las comunidades. Este proceso no es del Gobierno, es de los mineros, de las familias, de los alcaldes y de todos los que creen en una minería legal, ordenada y con futuro.”

Arana reiteró que la Gobernación será un actor clave entre los mineros y la Nación. “No vamos a permitir que los pequeños mineros sigan navegando solos en trámites imposibles. Bolívar será garante del diálogo, la concertación y la defensa de una actividad que es el sustento de miles de familias.”

El gobernador subrayó que la formalización minera es esencial para reducir la ilegalidad y el control de grupos armados en la región. “Cuando se formaliza, se ordena el territorio, se mejora la trazabilidad del oro, se protege el ambiente y se quita espacio a la ilegalidad. La formalización es una herramienta de paz territorial. Y en el Sur de Bolívar la paz también se construye desde el trabajo digno.”

Arana adelantó que la Gobernación gestionará condiciones reales para que la minería legal sea viable, e insistió en un enfoque diferencial para el Sur de Bolívar frente al Gobierno Nacional.

“No aceptamos decisiones inconsultas que desconozcan la realidad del territorio. El Sur de Bolívar tiene voz, y como gobernador voy a garantizar que sea escuchada.”

Presidenta de la ANM: “Bolívar es un ejemplo de articulación territorial”

La presidenta de la ANM, Lina Franco, reconoció el liderazgo del Gobernador. “Este proceso está avanzando porque el departamento se comprometió de manera real. La formalización solo es posible cuando los gobernadores asumen el liderazgo, como hoy lo hace Yamil Arana.”

Reiteró que la ANM trabajará con acompañamiento directo y enfoque comunitario.

Alcaldes del Sur respaldan el proceso

El alcalde de Montecristo, Luis Carlos Valdovino Caro, recordó que más de 8.000 familias dependen de la minería.

“Gracias por escuchar a esta comunidad que había sido ignorada. Montecristo reconoce su compromiso, gobernador.”

El alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya Santamaría, advirtió sobre la presencia de grupos armados y la urgencia de fortalecer la institucionalidad. “En el sur de Bolívar más de 100 mil mineros necesitan una ruta clara. Sin Estado no hay control ambiental, no hay seguridad y no hay futuro.”

Comunidad minera: diagnóstico, obstáculos y solicitud de concertación

Los voceros mineros expusieron barreras de más de una década: suspensión de trámites, falta de participación, inseguridad jurídica y decisiones que no se ajustan al territorio.

“Necesitamos un diagnóstico serio. Llevamos 10 años esperando una solución estructural”, señaló Julio César Estrada.

Peticiones formales al Ministerio de Ambiente

Las asociaciones mineras entregaron un documento donde destacan preocupaciones.

Suspensión de la formalización desde 2015.

Prórrogas sin concertación de la Resolución 0924 de 2025.

Inseguridad jurídica para los mineros en proceso.

Riesgos sociales y económicos por restricciones territoriales.

Rechazo a declaratorias de áreas protegidas sin consulta previa.

Solicitudes concretas:

1. Levantar la suspensión indefinida de los procesos de formalización.

2. Abrir mesas de concertación vinculantes con comunidades, alcaldes y Gobernación.

3. Defender la autonomía territorial y la participación local.

4. Diseñar una política pública diferencial para el Sur de Bolívar, que combine protección ambiental, formalidad minera y desarrollo social.

“Bolívar será ejemplo nacional en formalización”

Al cierre, el gobernador Yamil Arana reafirmó que “formalizar no es llenar un formulario. Formalizar es dignificar el trabajo, proteger la vida, recuperar el territorio y defender la economía de nuestros pueblos. Bolívar va a demostrar que es posible tener una minería legal, productiva y responsable”.