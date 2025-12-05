Asesinaron a un conductor de buseta frente a sus pasajeros en Honda, Tolima

Tolima

Como Diego Alberto López, de 56 años, fue identificado el conductor de la empresa Flota Gualí que fue asesinado mientras cumplía con su oficio en el barrio La Concordia de Honda, norte del Tolima.

Los hechos ocurrieron sobre las 4:05 de la tarde del jueves 4 de diciembre. Cuando el hombre conducía su buseta con pasajeros a bordo, fue abordado por hombres con armas de fuego que dispararon contra su humanidad en repetidas ocasiones.

El ataque sicarial provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, el cual terminó estrellándose contra una vivienda del sector, lo que causó un aparatoso accidente de tránsito.

“Fue lesionada por impactos de arma de fuego una persona de sexo masculino, la cual se encontraba al interior de un vehículo de servicio público, quien pierde la vida por la gravedad de las heridas. Personal del CTI de la Fiscalía realizó los actos urgentes. A esta hora el hecho es materia de investigación de un equipo especial de Policía Judicial”, indicó el capitán Cristian Beltrán, comandante del Distrito de Policía de Honda.

El choque de la buseta contra una vivienda y un vehículo estacionado, ocasionado por el ataque sicarial, solo dejó afectaciones y pérdidas materiales. Ninguna persona resultó lesionada en medio del siniestro.