Alineación de esfuerzos: el llamado por un sector eléctrico más competitivo en Colombia

Durante el encuentro Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico en Colombia, organizado por Prisa Media, Alejandro Santos, director de Contenidos, destacó que el sector eléctrico colombiano atraviesa una situación crítica. A pesar de la posición geográfica privilegiada y los abundantes recursos energéticos del país, varias voces expertas concordaron en que no se han tomado las medidas necesarias para evitar riesgos de desabastecimiento por falta de coordinación y buen gobierno.

Santos señaló que los conflictos internacionales, como la guerra en Ucrania, y la dinámica de los mercados globales, afectan la seguridad energética nacional. También resaltó los retos territoriales y sociales, incluyendo bloqueos y mafias en zonas apartadas, que dificultan la operación normal del sistema. Así, garantizar la continuidad del suministro se configura como un acto heroico que requiere conectar lo técnico, lo político y lo territorial.

A su turno, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, explicó que el crecimiento del consumo proviene principalmente del transporte eléctrico y la expansión de infraestructura urbana, como el metro de Bogotá y la ampliación urbana en Medellín. Para ella, la transición energética requiere más energía firme y respaldo, por lo que enfatizó la necesidad de estabilidad regulatoria y reglas claras para atraer inversión privada. Gutiérrez indicó que la energía solar y eólica representa apenas el 5 % del consumo actual, cuando debería alcanzar el 75 %, y que los cuellos de botella identificados exigen soluciones inmediatas.

Finalmente, Manuel Maiguashca, vicepresidente de Cerrito Capital, abordó las claves para un sector energético competitivo y sostenible. A su juicio, el cambio climático es un tema político y moral, pues, aunque Colombia tiene sol, agua, gas y carbón, la gestión del sector ha sido insuficiente y la regulación actual limita la capacidad de respuesta.

Maiguashca insistió en que los problemas financieros relacionados con subsidios deben resolverse y que la oferta de energía debe mantenerse firme para atender la demanda, que también proviene de proyectos tecnológicos como los datacenters. En ese sentido, alertó que el país necesita aprovechar sus recursos y planificar para garantizar competitividad y sostenibilidad.

Lo dicho por los expertos refleja un mismo punto: el país tiene los recursos, la ubicación y el potencial, pero le falta alineación. Sin decisiones oportunas y una gestión más coherente entre regulación, territorio e inversión, Colombia corre el riesgo de desaprovechar una ventaja energética que podría definir su desarrollo en los próximos años.