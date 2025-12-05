Alerta en el norte del Tolima por posible creciente de ríos tras avalancha en Villahermosa

Tolima

Tras la avalancha registrada la tarde del jueves 4 de diciembre en la zona rural del municipio de Villahermosa, la cual dejó una persona fallecida, una lesionada y cuatro viviendas afectadas, la Gobernación del Tolima activó las alertas correspondientes por los posibles desbordamientos de los ríos Azufrado y Lagunilla.

De acuerdo con la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Ericka Lozano, la prioridad en este momento es la protección de las comunidades ribereñas de estos ríos, que absorbieron la palizada que bajó por la quebrada Guayabal.

“Queremos hacer un llamado a todas las familias que viven en las zonas cercanas al río Azufrado y al río Lagunilla. Debido al movimiento en masa que afectó la quebrada Guayabal, mantenemos un monitoreo permanente sobre estos afluentes para identificar cualquier cambio en su comportamiento hídrico”, señaló.

La funcionaria explicó que desde el primer momento se activaron las alertas y se coordinó con todas las entidades del sistema municipal y departamental de gestión del riesgo para establecer puntos de vigilancia. “Lo primordial es que estén siempre atentos a cualquier comportamiento irregular de la zona y actuar a tiempo”, agregó Lozano.

En el municipio del Líbano, unidades de Bomberos y de la Cruz Roja adelantan monitoreo en las zonas ribereñas, mientras equipos del sistema municipal y departamental de gestión del riesgo, junto con cinco unidades de PONALSAR, se desplazan hacia Villahermosa para reforzar las labores de atención y evaluación en terreno.

La Administración Departamental reiteró el llamado a las comunidades para que eviten acercarse a los cauces de los ríos, permanezcan atentos a la información oficial y acaten de inmediato cualquier orientación de evacuación impartida por los organismos de socorro.