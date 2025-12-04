Villarrica, el pueblo del Tolima que busca una reubicación como la de Gramalote

Tolima

Una grave falla geológica detectada en la zona donde se asienta el municipio de Villarrica, ubicado en el oriente del Tolima, ha llevado a considerar que la mejor solución para sus más de 5.000 habitantes es la reubicación total del pueblo. Sin embargo, esto podría costar hasta medio billón de pesos, según indicó en su momento el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo.

Carrillo señaló que Villarrica debe seguir los pasos de Gramalote, Norte de Santander, municipio que también fue reubicado y reconstruido debido a un deslizamiento que arrasó el pueblo en 2010.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Villarrica, Javier Orlando Montilla, contó que el Gobierno nacional ya dispuso recursos para destrabar el proceso que conlleve a la reubicación de su municipio.

De acuerdo con Montilla, en la actualidad el Gobierno nacional, a través de la UNGRD y el Servicio Geológico Colombiano, invierte más de $8.000 millones en la planificación y los estudios de la reubicación.

“Se plantea una inversión de $3.300 millones para varios componentes. Uno es la dotación a los organismos de socorro, con $300 millones. Cerca de $2.500 millones para construir 60 albergues temporales, especialmente para las familias del barrio Obrero. Otros elementos como acompañamiento técnico y psicosocial”, detalló el alcalde.

De otro lado, avanza la ejecución de un convenio entre la UNGRD y el SGC para elaborar el estudio sobre los riesgos geológicos que puedan existir en 500 hectáreas del municipio.

“Es un estudio muy completo, a detalle, que dará las directrices técnicas para tomar decisiones políticas y administrativas para la reubicación. Es muy importante y no se tenía, y por eso se perdieron 10 años en la reubicación”, manifestó el mandatario.

Se prevé que el municipio sea ubicado en un área de 12 hectáreas, en una zona contigua a lo que hoy en día es el norte de esta población, a unos 500 metros de la vía de ingreso.

“El municipio le está planteando al Gobierno que se establezca un CONPES especial para la reubicación. Es un fenómeno parecido al de Gramalote, pero allá es imperceptible. En los años que fue medido se cree que el municipio se movía un centímetro al año”, concluyó el alcalde.