Valorización Distrital realizó seguimiento a compromisos con comunidades insulares de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, adelantó nuevas reuniones de seguimiento de la Consulta Previa del proyecto de construcción del puente Campo Elías Terán, con las comunidades de Ararca, Barú, Santa Ana y Pasacaballos.

Los encuentros contaron con la coordinación de funcionarios del Ministerio del Interior, quienes revisaron uno a uno los compromisos adquiridos y registraron aquellos pendientes por cerrar.

Estas jornadas, desarrolladas siguiendo las directrices del alcalde Dumek Turbay para garantizar diálogo transparente, corresponsabilidad y cumplimiento institucional, fueron lideradas por el director de Valorización, Rafael Morales Hernández, quien reiteró la instrucción de avanzar de manera articulada con todas las dependencias distritales involucradas.

El equipo de Valorización asumió la tarea de hacer seguimiento estricto a los acuerdos establecidos en la Consulta Previa, en coordinación con entidades como Distriseguridad, el IPCC, Infraestructura, IDER, Humata, Personería Distrital, secretaría de Educación y asuntos étnicos entre otras, de acuerdo con su misionalidad en el proyecto.

Por su parte, las comunidades de Ararca, Barú, Santa Ana y Pasacaballos se comprometieron a hacer una reunión conjunta para revisar los acuerdos en común y la fecha de la próxima reunión con la alcaldía para establecer las acciones pertinentes.

Durante los encuentros, el director Rafael Morales escuchó con atención cada una de las inquietudes presentadas y reiteró el compromiso de la administración distrital: “Trabajaremos con cada dependencia involucrada para cumplir con los acuerdos en los tiempos establecidos y asegurar que las comunidades insulares reciban los beneficios que esperan de la Consulta Previa”.