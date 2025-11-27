ACHC responde al MinSalud: cierres de IPS han sido por falta de recursos, no por intereses privados

Esta semana, el Ministerio de Salud se refirió un informe en el que se señalaban los cierres de servicios de algunas clínicas y hospitales en el primer trimestre del año. Según el ministerio, estos cierres no obedecen a una crisis del sistema ni a una política de Gobierno.

“Los hechos son claros: quienes están cerrando son instituciones privadas que deciden hacerlo porque no les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente", afirmó la cartera.

Respuesta de las ACHC al Ministerio de Salud

Ante estos reclamos, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas le envió una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que aseguró que los cierres de instituciones médicas no se debe a una decisión voluntaria o netamente privada, sino todo lo contrario, se debe a la grave situación económica que enfrenta el sector.

Si bien la Asociación reconoció que la problemática no empezó recientemente, señaló que es “claro que el deterioro se ha acelerado en los últimos cortes, muy especialmente por varias EPS bajo medida de intervención”.

De acuerdo con el director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, las IPS se han esforzado en mantener un talento humano dedicado a ofrecer los servicios, pero las irregularidades en los pagos ha hecho imposible seguir gestionando y programando atenciones.

LEA EL COMUNICADO COMPLETO: