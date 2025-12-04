El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Todos tenemos una ilusión de cara a lo que se nos viene en 2026”: Pablo Repetto, nuevo DT de Santa Fe

Este miércoles, Independiente Santa Fe oficializó al uruguayo Pablo Repetto como su nuevo director técnico, tras la salida Jorge Bava (en septiembre) y Francisco López.

Por este motivo, el mismo Repetto habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para conversar sobre lo que se viene para Santa Fe en el próximo 2026.

“La ilusión que tiene el hincha la tenemos todos seguramente, también los jugadores. Todos tenemos una ilusión de cara a todo lo que se nos viene por delante en la temporada 2026, con la particularidad que se jugara la Copa Libertadores , y ojalá que lo vamos a hacer todo para que el equipo pueda estar a la altura", dijo.

Repetto agregó que van a mantener cosas del plantel que hay en la actualidad en las que, según dijo, están “de acuerdo y están bien”.

Así mismo, recalcó: “Hemos visto un grupo que ante la adversidad, en momentos complicados de partido, quizá que no tiene el dominio, pero siempre termina luchando”.

Sobre los recambios posicionales en el equipo, finalmente, prefirió no dar nombres sobre nuevos posibles fichajes. “Tengo que evaluar en estas dos semanas. Tengo una idea, sí, no le voy a mentir, pero no quiero decir una cosa porque después pueda pasar otra”.

“Quiero evaluar, ver y ahí sí tomar decisiones sobre las posiciones porque estaría diciendo qué jugador sale, cuál no y la verdad que tampoco sería sincero porque tengo una idea, pero no está confirmada 100%”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

