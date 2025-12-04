Suspenden obras en la casa donde creció la compositora ibaguereña, Leonor Buenaventura

Ibagué

Caracol Radio conoció que la obra o intervención en la ‘Casa de la Novia’, ubicada esquina de la carrera Tercera con calle Octava fue suspendida por no contar con licencia de construcción.

Precisamente el secretario de Cultura de Ibagué, Mauricio Hernández Cala, aclaró que la casa no se va a destruir, como han manifestado, pero si está sufriendo algunas modificaciones.

Dato: ‘La Casa de la Novia’, reconocida por haber sido residencia de la maestra y compositora ibaguereña Leonor Buenaventura, no cuenta con declaratoria como Bien de Interés Cultural.

“No obstante, por su ubicación y características arquitectónicas se encuentra dentro de la zona de influencia patrimonial del centro tradicional, según la Ley 1185 de 2008, el Decreto 1080 de 2015 y el Decreto Municipal 117 de 2018”, dijo el secretario de Cultura de Ibagué.

La obra o intervención empezó en septiembre cuando el propietario del inmueble solicitó a la Secretaría de Cultura autorización para una adecuación menor, específicamente la apertura de una puerta de acceso.

Tras el análisis técnico, la entidad emitió un concepto favorable condicionado, reiterando que este no reemplaza la licencia de construcción y que cualquier intervención debía realizarse con técnicas compatibles y mínimo impacto sobre el inmueble.

Esta semana la Inspección de Policía verificó que se habían iniciado obras sin la licencia urbanística exigida y ordenó su suspensión inmediata. Además, se constató que las acciones ejecutadas no correspondían a lo autorizado por la Secretaría de Cultura Municipal.