“Resulta desafortunado y grosero”: MinJusticia sobre posibilidad de ataques de EE.UU. en Colombia
En diálogo con La W, el ministro Andrés Idárraga hizo un llamado al gobierno norteamericano para que se una con Colombia en la lucha común contra el narcotráfico.
12:34
Andrés Idárraga y banderas de Estados Unidos y Colombia. Fotos: Colprensa y Getty Images.
En entrevista con La W, el ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga, cuestionó el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendiente a plantear operaciones terrestres en territorio colombiano contra carteles de narcotráfico.
Idárraga respaldó la postura del presidente Petro, de responderle a Trump, que al contrario de atacar suelo colombiano, venga al país para que conozca cómo está luchando Colombia contra las drogas ilícitas. Pero además, señaló que las acciones tienen que ser coordinadas, por lo que proponer vulnerar la soberanía de un estado resulta un gesto “grosero”.
“Si es una decisión del gobierno norteamericano seguir combatiéndolas (organizaciones criminales) como las combate, entonces el llamado es a encontrarnos en esta lucha. Si tenemos que ir a tierra pues coordinémoslo porque de otra manera resulta desafortunado y grosero, atenta contra la soberanía nacional” dijo el ministro Idárraga.
El jefe (e) de la cartera de justicia manifestó que la estrategia de incautaciones del gobierno no ha fallado y, al contrario de lo dicho por la ONU, la tendencia de cultivos ilícitos viene bajando -la UNODC asegura que las plantaciones de coca han crecido en este Gobierno-.
Según el ministro Idárraga, esperan que se pueda mejorar las relaciones con el gobierno norteamericano y de hecho, contó, que hace un mes se viene buscando lograr una conversación del presidente Petro con miembros del alto gobierno de Estados Unidos.
Escuche la entrevista completa a continuación:
