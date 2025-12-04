Proyecto de responsabilidad penal para adolescentes sigue sin ser tramitado en el Congreso

Colombia

El pasado lunes 1 de diciembre el joven Jean Claude Bossar, fue asesinado por un menor de 16 años, en medio de un atraco en el norte de Bogotá.

Este caso se suma el crimen del entonces senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien también fue asesinado por un menor de 15 años.

Luego de este hecho, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que busca que los menores entre 14 y 18 años que cometan delitos graves sean tratados como adultos bajo la ley.

Aunque la iniciativa fue radicada desde el pasado 21 de julio y su ponencia ya está lista para que se dé el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el proyecto hasta ahora sigue sin discutirse.

Al respecto se refirió el representante a la cámara por el Centro Democrático, Oscar Villamizar, autor del proyecto, quien advirtió que al Gobierno Nacional le interesa más “la burocracia”, que discutir este tipo de iniciativas.

“Reiteramos la importancia de que los jóvenes que pertenecen a grupos criminales, que son delincuentes, que atentan contra la vida de alguien, como sucedió en el magnicidio de Miguel Uribe, deben ser responsables penalmente. Por supuesto, esto no le gusta al gobierno y no le gusta al gobierno por una sencilla razón, porque las bandas criminales, los grupos al margen de la ley, los narcoterroristas, son los mejores y los mayores aliados al gobierno de Gustavo Petro”.

Por su parte el representante liberal, Octavio Cardona, también promotor de la iniciativa, hizo un llamado al legislativo para que se tramite el proyecto.

”Mientras tanto la legislación los sigue tratando como infractores no como delincuentes. Ese no es un mensaje para una sociedad que está cansada de enterrar a sus hijos sin que a los victimarios les lleguen consecuencias penales adecuadas y apropiadas a la conducta que cometen. Qué bueno fuera que el Congreso de una vez por todas en la Comisión Primera le diera trámite al proyecto de ley que radicamos para que Colombia tenga un respiro y la gente vuelva a creer en la justicia”.

Hay que señalar que en caso de aprobarse esta iniciativa, solo aplicaría en caso de que un menor entre los 14 y 18 años sea juzgado por la comisión de alguno de los siguientes delitos penales como el genocidio, homicidio doloso, desaparición forzada, secuestro, tortura, extorsión o terrorismo.