”Las fallas de la diplomacia no vienen solamente de este Gobierno”: Luis Gilberto Murillo

Luis Gilberto Murillo. EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL ( EFE )

Los recientes mensajes del presidente estadounidense Donald Trump y su amenaza de atacar Colombia para enfrentar el narcotráfico estalló el debate político.

Por los micrófonos de La W pasaron los precandidatos presidenciales, la senadora Paloma Valencia y el excanciller Luis Gilberto Murillo, quienes hablaron sobre cómo van a dirigir su política exterior en caso de ganar la Presidencia.

“Colombia lo que necesita es margen de maniobra, y tiene que darle espacio a la diplomacia, que va mucho más allá de lo comercial”, dijo Murillo.

Sobre Estados Unidos, señaló que hay que bajar las tensiones: “El interés nacional es tener una relación tranquila con los Estados Unidos, defendiendo la soberanía. La situación que tenemos hoy no le conviene a Colombia, y hay que buscar la manera de repararla”.

Murillo también respondió a las críticas al Gobierno del presidente Petro por haber quitado requisitos para el servicio exterior, específicamente para los cargos cónsules y embajadores.

“La diplomacia se ha caracterizado por ese amiguismo. La diplomacia ha cerrado las puertas a personas de orígenes como el mío, del Chocó. Nosotros tomamos medidas para que hubiese mayor representación”, señaló.

Pero dijo que “la carrera debe ser profesional, porque la gente nuestra ya está lista, y lo que necesitan es que se les dé la oportunidad”.