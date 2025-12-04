Fuerte accidente de tránsito en Cundinamarca: involucra un Ferrari y una motocicleta

Cundinamarca

En horas de la mañana de este jueves 4 de noviembre se presentó un grave accidente de tránsito en la vía La Calera-Sopó, en la vereda Márquez.

En este hecho se vieron involucrados un vehículo deportivo amarillo de la reconocida marca Ferrari y un motociclista que falleció debido al impacto del choque.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para atender la emergencia y cerraron la vía un tiempo, mientras se hacía el levantamiento del cuerpo del motociclista que falleció.

Tras cerca de 3 horas de cierre, la Perimetral Oriental de Bogotá, la concesión encargada de esta carretera, informó a las 2:42 de la tarde que la vía fue despejada.

Videos y fotografías que se conocieron en redes sociales muestran la magnitud del choque. El Ferrari amarillo quedó completamente destruido en el costado derecho.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento del estado de salud de los dos conductores.