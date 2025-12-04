Envían carta a McNamara y piden respeto por soberanía colombiana tras declaraciones de Trump

Colombia

Desde la Cámara de Representantes enviaron una carta al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, en la que le piden respeto por la soberanía de Colombia tras las declaraciones del Presidente Donald Trump en contra del país, según las cuales Colombia podría ser blanco de ataques terrestres por la presunta existencia de plantas de fabricación de cocaína.

Allí no lo solo exigen a John McNamara que cesen este tipo de declaraciones que aseguran afectan la estabilidad diplomática, sino que además reafirman que Colombia es y seguirá siendo un aliado histórico de Estados Unidos.

“Desde el Congreso de la República, y de manera particular desde la Cámara de Representantes, deseamos manifestar de forma respetuosa nuestra preocupación frente a cualquier referencia a eventuales intervenciones militares en territorio colombiano, por cuanto tales manifestaciones resultan contrarias al principio de soberanía nacional, al derecho internacional y a los postulados que han orientado históricamente la relación de cooperación entre nuestras naciones”.

Aseguran además en esta carta que la lucha contra las drogas no admite atajos militares, sino que requiere de soluciones coordinadas, respetuosas y de acuerdo con el derecho internacional.

De hecho, afirman que Colombia sabe cómo luchar contra las drogas e indican que las Fuerzas Armadas y de Policía del país enfrentan todos los días dicho flagelo con resultados palpables.

“Colombia sabe cómo luchar contra las drogas. Nuestra Fuerza Pública y de Policía enfrentan este flagelo todos los días con resultados palpables, en medio de enormes sacrificios humanos. Hemos sido los colombianos quienes hemos puesto la mayor cuota de muertes y víctimas en esta lucha: líderes políticos, campesinos, pueblos indigenas, comunidades negras, así como miles de hombres y mujeres humildes de nuestra nación”.

Agregan que la soberanía de Colombia es plena y manifiestan su completa disposición para tender puentes de entendimiento entre ambas países, por lo que también invitan al gobierno de Estados Unidos a fortalecer su relación bilateral con nuestro país esto a través de la cooperación y el diálogo permanente.