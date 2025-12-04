El Pulso del Fútbol, 4 de diciembre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza las virtudes del Tolima par haber llegado a la final.
¿Cuál será el rival del Tolima en la final?
Tolima es el primer finalista de Liga Colombiana: así quedó la tabla del Grupo B en cuadrangulares / @cdtolima
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de Bucaramanga y Tolima, y la clasificación del club pijao. César dijo: “El Tolima marcó muy bien, hizo un fútbol defensivo correcto, no se metió atrás e hizo un partido muy bueno”. Sobre el tema Steven agregó: “La eficacia del Bucaramanga es muy alta, pero ayer no tuvo oportunidades claras, por eso el partido se le complicó de manera natural”.
