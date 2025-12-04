El mayor que enseñó inglés por radio y bailó vals con niñas desplazadas en Catatumbo hoy es premiado

Está es la historia del mayor Mario López Acevedo, comandante del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2, quien recibió uno de los reconocimientos más emotivos de la Noche del Honor.

La historia que lo llevó hasta ese escenario comenzó lejos de allí, en los peligrosos caminos del Catatumbo, donde desde enero cientos de familias buscaban un refugio en medio de una nueva crisis humanitaria.

El mayor López, con su unidad y los aliados de Acción Unificada, se convirtió en uno de los rostros más constantes para quienes necesitaban un apoyo básico: un plato de comida, un lugar seguro, una mano que no juzgara, sino que acompañara.

Las 19 niñas y un sueño que el conflicto casi les arrebata

De todas las misiones realizadas, hubo una que marcó al oficial para siempre. Se llamó “Quince Sueños con Amor”. Allí, 19 niñas de Cúcuta, Bochalema, Durania y del Catatumbo, algunas desplazadas, otras en protección del ICBF compartían un sueño: tener una fiesta de 15 años. Pero ninguna de ellas, ni sus familias podían costearla.

Es ahí cuando el mayor López y su batallón decidieron que, a pesar de las dificultades del territorio, ese sueño no moriría. Gestionaron vestidos, zapatos, maquillaje, cena, transporte y el acompañamiento necesario. Oficiales y suboficiales se convirtieron en sus chambelanes, con autorización de los familiares, para que la noche fuera perfecta.

En un salón decorado con luces y flores, la Orquesta Segunda Dimensión (del Ejército Nacional) puso la música de una velada que muchas de ellas jamás imaginaron vivir.

Algunas asistieron con sus madres, otras con abuelas o tíos, pues sus padres seguían confinados en las zonas rurales del Catatumbo.

Eco Kids: inglés desde la radio para abrir caminos

El galardón también reconoció la implementación de Eco Kids, una estrategia orientada a prevenir el reclutamiento forzado mediante la herramienta más poderosa que se le puede dar a un niño: la educación.

En alianza con Supergiros y con el respaldo de las emisoras Colombia Estéreo, el programa permitió que niños y adolescentes aprendieran inglés a través de clases radiales emitidas en horarios flexibles, adaptados a la realidad de la vida rural.

Para reforzar ese aprendizaje, el Batallón entregó kits escolares con cartilla, cuaderno y lapicero, en municipios como Sardinata, Gramalote, San Cayetano y la vereda Oripaya en zona rural de Cúcuta.

“Era decirles a los niños: hay oportunidades distintas a la guerra; una segunda lengua les puede abrir puertas que jamás imaginaron”, explicó el mayor López.

Con seis emisoras de Colombia Estéreo cubriendo 36 municipios, la estrategia se convirtió en una herramienta pedagógica y preventiva en zonas donde muchas veces la escuela no está al alcance de todos los días.

“Este reconocimiento no es mío, es de mi batallón”

El mayor López no habló de sí mismo, sino de su equipo. Agradeció a los hombres y mujeres que lo acompañaron en jornadas de clasificación de ayudas, jornadas de apoyo al desarrollo, cine al parque y misiones humanitarias. También agradeció a Dios por permitirle liderar en medio de uno de los años más complejos para la región.

“Yo estoy aquí en representación del batallón. Esto es de mis soldados. Ellos lo dieron todo durante esta crisis del Catatumbo”, afirmó emocionado.

A su lado, como símbolo de su trabajo, estaba el búho: insignia del subsistema de Acción Integral. “El búho ve 240 grados. Nosotros también debemos ver todas las aristas del conflicto para poder ayudar. Y si no encontramos cómo, buscamos aliados para lograrlo”, explicó.

No es solo una distinción militar: es el homenaje a un año de trabajo silencioso, profundo y transformador en comunidades golpeadas por el desplazamiento y la violencia en Norte de Santander.