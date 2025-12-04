El concejal de Bogotá Juan Baena renunció a su curul para aspirar al Senado de la República

Bogotá

El dos veces concejal de la ciudad, Juan Baena presentó su renuncia al cargo en el Cabildo Distrital, esto sería con el fin de aspirar a una curul en el Senado de la Republica en las próximas elecciones legislativas representando al partido del Nuevo Liberalismo del cual hace parte. La decisión será puesta por Baena en consideración de la Plenaria del Concejo este jueves en el recinto Los Comuneros y los 44 concejales decidirán si aceptan la solicitud.

Durante su paso por el Consejo de Bogotá, Baena lideró varias iniciativas, acuerdos de ciudad y sacó adelante el Plan Distrital de Desarrollo del Gobierno Galán y su trabajo con la ciudadanía en las localidades de la capital. En su último pronunciamiento como concejal de Bogotá, Baena agradecerá a los bogotanos la confianza que depositaron en él durante los dos periodos, y a sus compañeros de bancada y de otros partidos, así como al personal administrativo de la entidad. Baena logró la más alta votación para el Nuevo Liberalismo al Concejo con cerca de 50 mil votos, siendo además la tercera votación histórica de toda la corporación.

El lugar de Baena en el Concejo sería ocupado por Elkin Huertas, quien quedó noveno en las pasadas elecciones sin lograr una curul. El Nuevo Liberalismo anunciará esta decisión en los próximos días.

Baena que fue elegido para su primer periodo en el año 2019 promovió y logró la exención del pico y placa para carros híbridos y eléctricos en Bogotá en las administraciones de la alcaldesa Claudia López y el alcalde Carlos Fernando Galán.