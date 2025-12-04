El abogado, Mauricio Gutiérrez, fue elegido nuevo secretario del Concejo de Ibagué

Ibagué

Este miércoles 3 de diciembre el Concejo de Ibagué eligió al abogado, Mauricio Gutiérrez, como secretario para el año 2026 como lo establece el reglamento de la corporación.

En la sesión a la que asistieron 15 de los 19 concejales, Gutiérrez logró la victoria con 14 votos positivos de 15 posibles, pese a que en medio de la jornada se discutió si era legalmente viable decidir, debido a que no hubo terna, porque de los cuatro profesionales que pasaron la prueba de conocimiento solo se presentó Gutiérrez.

El nuevo secretario del Concejo de Ibagué es abogado con una Maestría en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional —convalidada por el Ministerio de Educación Nacional—, estudios de Maestría en Derecho Penal y especializaciones en Derecho Penal, Derecho Administrativo y Contractual, y Seguros y Seguridad Social.

En la Administración Municipal de Ibagué ha ocupado cargos como Director de Justicia, Director Jurídico y Director del Servicio Público de Aseo en la empresa Ibagué Limpia S.A. E.S.P. Asimismo, ha sido abogado asesor en las Secretarías de Agricultura, Salud y General, participando en procesos contractuales, administrativos y de control jurídico, además de aportar a la ejecución de proyectos estratégicos para la ciudad.

Su experiencia también incluye labores académicas como profesional de la ESAP, donde apoyó procesos de fortalecimiento institucional y formación de servidores públicos.

Para los concejales que respaldaron su elección, su designación representa la llegada de un profesional con perfil técnico, conocimiento del funcionamiento institucional y un compromiso con la eficiencia administrativa y el servicio ciudadano.

Al finalizar la sesión, Gutiérrez Capera agradeció la confianza depositada por la corporación y reiteró su disposición a trabajar articuladamente con la Mesa Directiva y los concejales, con el propósito de fortalecer los procesos internos y garantizar una gestión transparente, eficiente y cercana a la comunidad ibaguereña.