Sin gas vehicular desde diciembre: se agravaría el desabastecimiento en Meta y Casanare

La crisis por la falta de gas natural en Colombia se agravaría y amenazaría con afectar a todo el país a partir del 1 de diciembre. Actualmente, regiones como Meta y Casanare ya enfrentan un desabastecimiento total de gas vehicular, lo que ha generado alarma entre transportadores y autoridades locales. Este viernes se realizará una reunión en el Ministerio de Minas y Energía para buscar soluciones urgentes, pero el panorama no es alentador: el déficit diario alcanza los 174 millones de pies cúbicos, equivalente al consumo conjunto de Bogotá y Medellín.

Según los expertos, la situación responde a la declinación de los campos productores en el Caribe y la Altillanura, sumado a la suspensión de nuevas exploraciones y de los pilotos de fracking, lo que ha frenado la oferta nacional. De continuar así, los taxistas serían los primeros en sentir el impacto, pues el gas vehicular es el primero en salir de la cadena de suministro, priorizándose el consumo residencial e industrial. La única salida sería importar gas, pero hacerlo implicaría un fuerte golpe económico: las tarifas podrían aumentar entre el 70% y el 80% en los hogares y hasta 200% en el sector industrial.

Noticia en desarrollo....